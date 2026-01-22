HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Basel, 22. Januar 2026 - Die HIAG Immobilien Holding AG geht derzeit davon aus, dass der konsolidierte Reingewinn für das Geschäftsjahr 2025 um 50% bis 55% über dem Vorjahreswert (Geschäftsjahr 2024: CHF 75.2 Mio.) liegen wird. Damit dürfte das Netto-Ergebnis die Vergleichszahlen des Vorjahres sowie die Markterwartungen deutlich übertreffen.
Hauptgründe für den Gewinnsprung sind:
Das detaillierte Jahresergebnis 2025 wird HIAG wie geplant am 3. März 2026 veröffentlichen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|+41 61 606 55 00
|www.hiag.com
|CH0239518779
|A113S6
|SIX Swiss Exchange
|2264800
2264800 22.01.2026 CET/CEST