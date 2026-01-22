Eine Entscheidung in den USA lässt die BioNTech-Aktie um mehr als zehn Prozent in die Höhe springen. Es geht um einen neuen Wirkstoff - und einen neuen Milliardenmarkt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem neuen Wirkstoff BNT113 von BioNTech, der gegen bestimmte Krebsarten immun machen soll, den "Fast Track"-Status zuerkannt: Das bedeutet, dass die bisherigen Studienergebnisse der Mainzer für so ermutigend gehalten werden, dass die U.S. Food and ...Den vollständigen Artikel lesen ...
