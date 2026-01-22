EQS-News: Tech Mahindra / Schlagwort(e): Produkteinführung

Tech Mahindra erhält Auszeichnung vom Weltwirtschaftsforum für die Förderung sprachlicher und digitaler Chancengleichheit durch KI



22.01.2026 / 20:55 CET/CEST

DAVOS, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, wurde in die zweite Gruppe von MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions) aufgenommen, einer Flaggschiff-Initiative des Centre for AI Excellence des Weltwirtschaftsforums, die in Zusammenarbeit mit Accenture entwickelt wurde. Diese Anerkennung stärkt Tech Mahindras menschenzentrierte Einführung künstlicher Intelligenz, indem lokale Stimmen erhalten bleiben, der Zugang zu Wissen erweitert wird und eine inklusive digitale Teilhabe ermöglicht wird. Das MINDS-Programm wurde vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen, um die globale KI-Debatte von Versprechungen zu konkreten Ergebnissen zu führen. Es stellt wirkungsvolle KI-Anwendungen in den Vordergrund, die verantwortungsbewusst in verschiedenen Branchen, Regierungen und Gesellschaften skaliert werden können. Durch diese Anerkennung schließt sich Tech Mahindra einer globalen Gruppe von Organisationen an, die menschenzentrierte, verantwortungsbewusste und einsetzbare KI-Lösungen vorantreiben, die messbare Auswirkungen in der realen Welt zeigen. Als Teil der zweiten Kohorte von MINDS fördert Tech Mahindra die sprachliche und digitale Gleichberechtigung durch seinen souveränen KI-Ansatz, der sich darauf konzentriert, lokale Stimmen zu bewahren, den Zugang zu Wissen zu erweitern und Gemeinschaften zu befähigen, im digitalen Zeitalter zu gedeihen. Mohit Joshi, Chief Executive Officer und Geschäftsführer von Tech Mahindra, sagte: "Bei Tech Mahindra verändern wir den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, indem wir mehrsprachige KI neu definieren. Unsere kulturell verankerten, souveränen Modelle beseitigen Sprachbarrieren und holen die Menschen dort ab, wo sie sind, in Hindi, Bahasa und regionalen Dialekten, die von globalen Systemen oft übersehen werden. Mit einer Konversationsgenauigkeit von 92 % und Millionen von Interaktionen pro Monat respektieren wir die Datenhoheit und nationale Prioritäten und machen gleichzeitig Chancen für alle zugänglich." Die Teilnahme von Tech Mahindra spiegelt auch das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine integrative und verantwortungsvolle KI wider, die sicherstellt, dass fortschrittliche digitale Technologien zugänglich, kulturell relevant und auf reale Bedürfnisse ausgerichtet sind. Durch die Konzentration auf Sprache, Kontext und Beteiligung der Gemeinschaft trägt Tech Mahindra dazu bei, digitale Klüfte zu überbrücken und gleichzeitig eine breitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration zu ermöglichen. Maria Basso, Head AI Applications and Impact, Centre for AI Excellence beim World Economic Forum, , sagte: "Das MINDS-Programm des Weltwirtschaftsforums stellt KI-Lösungen in den Vordergrund, die nicht nur innovativ sind, sondern auch auf gesellschaftlichen Bedürfnissen basieren. Durch MINDS zeigen Organisationen, wie KI einen greifbaren Mehrwert liefern kann, wenn sie mit dem Menschen im Mittelpunkt entwickelt wird. Wir sind stolz auf die Arbeit dieser Organisationen, die mit gutem Beispiel vorangehen." Die MINDS-Initiative wird im Rahmen des Arbeitsbereichs "AI Transformation of Industries" des Weltwirtschaftsforums durchgeführt und ist im Centre for AI Excellence des Forums verankert. Das Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, gerechte und kooperative Anwendung von KI zu beschleunigen, um positive Auswirkungen auf die Menschen und den Planeten zu erzielen. Weitere Informationen darüber, wie TechM mit Ihnen zusammenarbeiten kann, um Ihre Scale at Speed-Ziele zu erreichen, finden Sie unter https://www.techmahindra.com. Unsere Website und Social-Media-Kanäle

Website | LinkedIn | X Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2804444/Tech_Mahindra_New_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tech-mahindra-erhalt-auszeichnung-vom-weltwirtschaftsforum-fur-die-forderung-sprachlicher-und-digitaler-chancengleichheit-durch-ki-302668465.html



