BASF hat am Donnerstagabend vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und die eigene Ergebnisprognose verfehlt. Das operative Ergebnis sinkt, Restrukturierungskosten belasten, der Umsatz geht zurück. Beim Free Cashflow überrascht der Konzern jedoch positiv. Die Details zeigen, wo es hakt.Für das abgelaufene Geschäftsjahr wies der Chemiekonzern ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,6 Milliarden Euro aus. Gegenüber den 7,2 Milliarden Euro aus dem Vorjahr (das verkaufte Coatingsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
