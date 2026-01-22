Die Intel-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Fast 190 Prozent ging es für das Papier des Chip-Hersteller seit dem Tief im August letzten Jahres nach oben. Parallel stiegen auch die Erwartungen an die Zahlen für Q4 und Gesamtjahr. Während Intel diese erfüllte, stimmt der vorsichtige Ausblick Anleger skeptisch. Die Aktie sackt nachbörslich deutlich ab.Im vierten Quartal sank der Umsatz um 4,1 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
