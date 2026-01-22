Nach einer mehrmonatigen Korrekturbewegung geht es für die Alibaba-Aktie seit zwei Wochen wieder kräftig nach oben. Am Donnerstag legt der Kurs in der Spitze sogar um mehr als +7% zu und überschreitet erstmals seit Ende Oktober wieder die 180-US$-Marke. Das steckt hinter dem Aufschwung und so sollten sich Anleger nun verhalten. Chip-Sparte soll an die Börse Während das dritte Quartal von hohen Kursgewinnen geprägt war, verzeichnete die Alibaba-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de