ForecastEx stärkt Engagement für vorausschauende Exzellenz und Marktinnovationen

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gibt die Ernennung von Dr. Philip Tetlock in das Board of Directors von ForecastEx bekannt. Dr. Tetlock ist international für sein bahnbrechendes Fachwissen in Bezug auf Zukunftsprognosen, Einschätzungen, die auf Wahrscheinlichkeiten basieren, und Entscheidungen unter Unsicherheit anerkannt, was weitgehend mit dem Prognosemarkt-Modell von ForecatEx übereinstimmt. Seine Anwesenheit im Board of Directors stärkt die Unternehmensführung und regulatorische Aufsicht von ForecastEx und fügt somit Fachwissen hinzu, das für die Marktintegrität, das Risikomanagement und die Ergebnisentschließung relevant ist.

Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers, erklärte: "Wir freuen uns, Dr. Philip Tetlock im Board of Directors von ForecastEx begrüßen zu dürfen. Prognosemärkte gründen auf der Ungewissheit der Zukunft und den Wahrscheinlichkeiten in Zusammenhang mit potenziellen Ergebnissen. Durch die Zusammenfassung von Übereinstimmungswahrscheinlichkeiten können die Prognose-Kontrakte die Geschäfts- und Investitionsentscheidungen sowie die gesellschaftlichen Entscheidungen der Marktteilnehmer beeinflussen, während sie Anleger unterstützen, die Portfoliorisiken zu steuern. Wir freuen uns darauf, das tiefe Verständnis des Prognoseraums von Dr. Tetlock zu nutzen, um unsere Plattform zu verbessern und Anleger zu befähigen, die Wahrscheinlichkeiten von Zukunftsergebnissen zu handeln."

Prognose-Kontrakte versetzen Organisationen und Einzelpersonen in die Lage, Risiken in Zusammenhang mit Klima, makroökonomischer Leistung oder anderen Ereignissen und Benchmarks abzusichern, zu steuern oder anderweitig zu bewerten, während sie eine monatliche Rendite auf ihr investiertes Kapital erhalten. Mit der beispiellosen Expertise von Dr. Tetlock wird ForecastEx weiterhin Lösungen entwickeln und verbessern, die den Handel in Prognosemärkten für Marktteilnehmer weltweit zugänglicher machen und gewährleisten, dass die Prognosemärkte für Händler weltweit relevant bleiben.

Dr. Tetlock ist Leonore Annenberg University Professor of Democracy and Citizenship an der University of Pennsylvania, wo er als Professor of Psychology and Management mit Anstellungen sowohl an der School of Arts Sciences als auch an der Wharton School tätig ist. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, einschließlich unter anderem von Superforecasting: The Art and Science of Prediction, Unmaking the West: "What-If" Scenarios That Rewrite World History, Expert Political Judgment: How Good is it? How can We Know? und Counterfactual Thought Experiments in World Politics

ForecastEx ist ein von der CFTC registrierter Designated Contract Market (DCM) und Derivate-Clearingorganisation (DCO) für Prognose-Kontrakte und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Interactive Brokers.

Berechtigte Kunden von Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Canada Inc., Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers Hong Kong Limited und Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd erhalten durch Interactive Brokers Zugang zu Prognose-Kontrakten.

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Wohnsitzland und Tochtergesellschaft von Interactive Brokers variieren.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

