Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung von Coinbase Derivatives, LLC, Nano-Bitcoin- und Nano-Ether-Terminkontrakten für den Handel auf der IBKR-Plattform bekannt. Diese neuen Produkte sind mit monatlicher Fälligkeit oder als unbefristete Kontrakte erhältlich und bieten berechtigten Kunden eine kostengünstige Möglichkeit, sich in Kryptowährungen zu engagieren und Risiken innerhalb eines regulierten Rahmens zu verwalten, wobei der Handel rund um die Uhr möglich ist.

Kunden von Interactive Brokers haben Zugang zu mehr als 170 Märkten weltweit und können sowohl traditionelle Instrumente als auch digitale Vermögenswerte über eine einzige Plattform handeln. Die neuen Coinbase Derivatives-Kontrakte bieten eine einfachere Möglichkeit, das Risiko von Kryptowährungen zu verwalten, mit geringeren Kapitalanforderungen und transparentem Handel an einer regulierten Börse.

Nano-Futures sind Kontrakte mit geringerer Größe, beispielsweise 0,01 Bitcoin und 0,10 Ether, die die Einstiegskosten senken und eine präzisere Positionsgröße ermöglichen. Perpetual-Futures sind langfristige Kontrakte, die darauf ausgelegt sind, den Spotpreis der Kryptowährung genau zu verfolgen, wodurch die Notwendigkeit häufiger Kontraktverlängerungen reduziert wird. Die Kombination aus Nano-Kontraktgröße und unbefristeten Merkmalen macht diese Terminprodukte für eine Vielzahl von Händlern zugänglicher und komfortabler.

"Perpetual-Krypto-Futures sind bei Händlern sehr beliebt, da sie langfristige Engagements und größere Flexibilität bieten", erklärte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Durch das Angebot von Bitcoin- und Ether-Futures im Nanobereich an einer regulierten Börse erweitern wir den Zugang zu diesen Produkten mit kleineren Kontraktgrößen und niedrigeren Margenanforderungen, zusätzlich zu dem breiten Spektrum an globalen Märkten, die auf unserer Plattform verfügbar sind."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Interactive Brokers, um den Zugang zu regulierten Krypto-Derivaten zu erweitern", erklärte Greg Tusar, Co-CEO von Coinbase Institutional. "Diese Kontrakte im Nanobereich sollen die Eintrittsbarriere senken und mehr Anlegern die Möglichkeit bieten, in einer sicheren und regulierten Umgebung mit digitalen Vermögenswerten zu handeln."

Die Berechtigung zum Handel mit Krypto-Produkten kann je nach Rechtsordnung variieren.

Der Handel mit Coinbase Derivatives ist rund um die Uhr verfügbar, mit Ausnahme von freitags zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Eastern Time, wenn planmäßige Wartungsarbeiten an der Börse durchgeführt werden.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

