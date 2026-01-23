München (ots) -Der FC Bayern überrascht gegen das Überraschungsteam Valencia, bislang immer unter den Top5 in der EuroLeague, dominiert beim 93:89-Erfolg, nur 2 Tage nach der Schlappe gegen Partizan. Es ist der 9. Sieg am 24. Spieltag der EuroLeague, aktuell ist der 10. Platz als Quali für die k.o.-Runde kaum greifbar. Europameister Oscar da Silva gilt nicht als Tagträumer und formuliert nach einem "der besten Saisonspiele" dennoch frech: "Wir möchten noch in die Playoffs kommen. Wir wissen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir müssen es nur aufs Feld bringen. Da hilft auch Andreas Obst, der heute wieder da war.", erklärt Oscar da Silva nach dem Spiel. Vladimir Lucic ist mit 19 Punkten bester Werfer bei den Münchnern und erhält von seinem Teamkollegen viel Lob. "Schön, dass er mal wieder so ein Spiel raushaut mit paar Dunks und ein paar athletischen Szenen. Er ist das Herz und die Seele des FC Bayern seit vielen Jahren und es ist schön, dass er heute zeigen konnte, warum."Der Erfolg gegen Valencia ist eine gute Reaktion auf die bittere Pleite gegen Partizan Belgrad (63:67). "Das sagt einiges über unseren Charakter aus. Wir haben schnell die Kurve bekommen und haben gezeigt, dass wir in der Liga für Lärm sorgen können", findet Isiaha Mike. Dennoch fällt Präsident Herbert Hainer ein kritisches Zwischenfazit, was die bisherige EuroLeague-Saison angeht. "In der EuroLeague entspricht es noch nicht unseren Erwartungen. Eines ist klar: wir wollen mittelfristig in die Spitze der europäischen Basketball-Liga. Wir waren letztes Jahr knapp an den Playoffs dran, waren auch schon mal in den Playoffs die Jahre zuvor. Das muss immer unser Ziel sein. Da sind wir im Moment ein bisschen weg und deshalb bin ich da noch nicht zufrieden."Im Vorfeld des EuroLeague-Spiels hat Herbert Hainer auch die aktuellen Basketball-Themen im Interview mit MagentaSport besprochen. Demnach ist nicht ausgeschlossen, dass Svetislav Pesic nach dem Sommer noch Trainer in München ist. Dass Welt- und Europameister Andi Obst, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, unbedingt gehalten werden soll: "Wir werden uns anstrengen, ihn lange hier in München zu halten und ihn als Gesicht des FC Bayern und des deutschen Basketballs zu identifizieren." Als internationalen Wettbewerb favorisiert Herbert Hainer die EuroLeague, bekennt sich mit dem FC Bayern auch klar dazu: "Wir arbeiten gemeinsam mit Marko Pesic sehr hart daran, die EuroLeague noch stärker zu machen, zu vereinen als eine Einheit. Nächste Woche ist ein Manager-Meeting der EuroLeague und da erwarte ich, dass die restlichen Shareholder auch die Lizenz zur Verlängerung unterschreiben, sodass wir als eine Einheit das Produkt EuroLeague weiter entwickeln können. Man muss erstmal schauen, ob das überhaupt ein Gegenpol ist (NBA Europe) oder ob man was gemeinsam machen kann.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's in der EuroLeague mit deutscher Beteiligung am Donnerstag, den 29.Januar 2026. Dann ist der FC Bayern München bei Tabellenführer Hapoel Tel Aviv zu Gast - ab 18.45 Uhr live.FC Bayern München - Basket Club Valencia 93:89Nach der enttäuschenden Heimpleite gegen Partizan Belgrad setzen die Bayern gegen Valencia ein dickes Ausrufezeichen.Vladimir Lucic und Isiaha Mike zaubern groß auf. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cm1CTXNQNzE4OVVzUGVGZC9Xc2lUdHJOT01ndHUxTXVYQUZZZTdHWXY0bz0=Voller Einsatz von Andreas Obst. Seine Rettungsaktion wird sogar noch zum perfekten Assist. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NTBGTCtEWWVkL0ZaM3JlMVBCcnl2bDFuTHgvcmlIa0ZNNnZsa0N1TWZycz0=Vladimir Lucic legt starke 19 Punkte auf und zeigt, warum er einer der Topspieler des FC Bayern ist. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cEtZMFdEdDF0WmZwUmwzd2hnNEFWTExUNjlSeFpEK0UxRTYyOUFGV2lkND0=Isiaha Mike, FC Bayern München: "Seit Coach Pesic hier ist, empathisiert er uns für das Defensivspiel. Wir haben einen sehr guten Job gemacht heute und haben sie aus der Transition gehalten. Auch unsere Offensive hat sich viele Würfe genommen und sie so weg vom eigenen Korb gehalten. Das war eine tolle Leistung in allen Bereichen." Über die Reaktion auf das Partizan-Spiel: "Das sagt einiges über unseren Charakter aus. Wir haben schnell die Kurve bekommen und haben gezeigt, dass wir in der Liga für Lärm sorgen können." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y3d1SHV6ZlZWb1ordnI3ZTFsWTBGZW9VbEJVT1drdHQwaTVYcHF0bERYND0=Vladimir Lucic, FC Bayern München: "Das Ziel war es die Transition von Valencia zu stoppen. Das war für mich die positivste Überraschung. Wir wollten nach der Niederlage gegen Partizan vor 2 Tagen zurückschlagen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YUh4Z2R5YzBlY0hlMnBMem9mdjZBeVJIdTUzWU02TG5zdmNVVjFKaG1Bdz0=Oscar da Silva, FC Bayern München über Vladimir Lucic: "Schön, dass er mal wieder so ein Spiel raushaut mit paar Dunks und ein paar athletischen Szenen. Er ist das Herz und die Seele des FC Bayern seit vielen Jahren und es ist schön, dass er heute zeigen konnte, warum." Über die Leistung: "Wir wissen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir müssen es nur aufs Feld bringen. Das ist uns gegen Partizan nicht gelungen und dann sieht es auch mal unterdurchschnittlich aus. Da hilft auch Andreas Obst, der heute wieder da war. Nachdem er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht im Angriff, reißt er immer wieder Lücken für andere Mitspieler. Wir müssen über die Mannschaft kommen, den Ball laufen lassen, schnelles Umschaltspiel spielen und dann sind wir schwer zu verteidigen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZW1VL2lyNGlpSGU0ZjFxMHlabmdXTVFVVlF1TnZWeDc4QVRrWnNiQlFrUT0=Bei Obst-Vertrag anstrengen, ihn "lange hier in München zu halten", Hainer favorisiert EuroLeagueHerbert Hainer, Präsident FC Bayern München im MagentaSport-Interview über Svetislav Pesic: "Ich bin Svetislav Pesic unheimlich dankbar, dass er die Aufgabe übernommen hat. Man sieht, dass wir mit deutlich mehr Intensität spielen. Er ist ein Befürworter von einer starken Verteidigung und daraus zu spielen, das sehen wir auch. Wir haben bis auf Partizan Belgrad hervorragende Ergebnisse erzielt. Alles, was ich höre, wenn ich mit den Spielern spreche, die sind begeistert von ihm. Er ist einer der alten Schule, der Disziplin und Kampfgeist einfordert, aber das tut uns gut."Über eine mögliche Verlängerung oder einen neuen Trainer im Sommer: "Da ist noch lange hin. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Svetislav ist so ein Bayern-Fan, dass er immer das tun würde, was das Beste für den FC Bayern ist."Über Andreas Obst: "Andi Obst ist eine Identifikationsfigur und sicherlich einer der besten deutschen Spieler, einer der besten 3-Punkte-Schützen der EuroLeague. Ich glaube, er fühlt sich unheimlich wohl in München. Wenn ich mit ihm spreche, sagt er mir immer, wie gut es ihm hier gefällt. Die Mannschaft, die Struktur, die neue Halle, was wir als Bayern für ambitionierte Ziele haben. Deswegen bin ich überzeugt, wir werden den Andi Obst auch in der Zukunft noch bei uns sehen und wir werden eine sehr, sehr gute Mannschaft um ihn aufbauen. Der FC Bayern hat eine Menge in den Lostopf reinzuwerfen. Wir werden uns anstrengen ihn lange hier in München zu halten und ihn als Gesicht des FC Bayern und des deutschen Basketballs zu identifizieren."Über die Pläne der NBA Europe: "Wir sind Shareholder der EuroLeague. Wir waren einer der ersten, wenn nicht der Erste, der die Verlängerung der Lizenz für die EuroLeague unterschrieben hat. Wir arbeiten gemeinsam mit Marko Pesic sehr hart daran, die EuroLeague noch stärker zu machen, zu vereinen als eine Einheit. Nächste Woche ist ein Manager-Meeting der EuroLeague und da erwarte ich, dass die restlichen Shareholder auch die Lizenz zur Verlängerung unterschreiben, sodass wir als eine Einheit das Produkt EuroLeague weiter entwickeln können. Man muss erstmal schauen, ob das überhaupt ein Gegenpol ist (NBA Europe) oder ob man was gemeinsam machen kann. Beide haben das große Interesse, Basketball weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es besser die Kräfte zu vereinen. Dafür sind die Pläne der NBA noch nicht konkret genug."Über Marko Pesic: "Er ist zwar als Geschäftsführer weg, aber er wird dem FC Bayern weiter als Berater zur Verfügung stehen."Über die aktuelle sportliche Bilanz: "Bundesliga und Pokal sehr gut. In der EuroLeague entspricht es noch nicht unseren Erwartungen. Eines ist klar, wir wollen mittelfristig in die Spitze der europäischen Basketball-Liga. Wir waren letztes Jahr knapp an den Playoffs dran, waren auch schon mal in den Playoffs die Jahre zuvor. Das muss immer unser Ziel sein. Da sind wir im Moment ein bisschen weg und deshalb bin ich da noch nicht zufrieden. Wir haben aber auch eine Saison, die von Verletzungen geprägt ist, das soll aber keine Ausrede sein." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V0o4b0YzYklWOTJFRjdUdnR5dEFYVXRsT2FEUjgzNHFCS1QvOHpPeTZGYz0=EA7 Emporio Armani Mailand - Zalgiris Kaunas 82:86Zalgiris Kaunas entführt die Punkte aus Mailand und feiert den 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Mailand hingegen muss die 3. Niederlage in Folge hinnehmen.Stark! Maodo Lo gelingen gegen seinen Ex-Klub 17 Punkte in knapp 17 Minuten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SnpRVWg0ZExlOFNOOTFXWHlHYndZOEVUYnIxOHJPL2VKU295WU45YjdGdz0=Real Madrid - AS Monaco 90:78Real Madrid setzt die Siegesserie auch gegen die AS Monaco fort. Es ist der 6. Erfolg in Folge. Für Monaco und Daniel Theis ist es die 2. bittere Niederlage in Folge.Daniel Theis legt starke 12 Punkte, 3 Rebounds und 1 Assist auf, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RjFPR1p6TmpyVXp5V0VDekNOSUwzSmt2NG42VmNUL0l3eGcxSjM4RkFXST0=Eurocup: Veolia Towers Hamburg - Umana Reyer Venedig 95:87Hamburg feiert im 15. Spiel den 1. Sieg in dieser Eurocup-Saison. Auch im direkten Vergleich mit Umana Reyer Venice ist es der 1. Erfolg im 6. Duell. Venedig kassiert nach zuletzt 4 Siegen in Folge eine überraschende Pleite beim Schlusslicht.Veolia Towers Hamburg feiern den ersten Saisonsieg im Eurocup. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SUNXQkFwV0JDa0xwM2MzTitRYTlLczJFMWhzQ1NReXQxQStDZXNVTitwUT0=Zacharie Perrin geht für Hamburg voran und hat mit 21 Punkten, 12 Rebounds und 1 Assist maßgeblichen Anteil am 1. Saisonsieg. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OXRNcndRRlpHWDllMTFGdGkrSFhZbXkzdUlmcldXUEdlTTRaSVlzQktzUT0=Benka Barloschky, Trainer Veolia Towers Hamburg: "Ich bin sehr glücklich. Besonders die 1. Halbzeit war eine der besten Hälften in dieser Saison. Wir wussten, was in der 2. Halbzeit passiert, das ist eine alte Geschichte. Venedig hat es geschafft das Spiel auszugleichen, aber wir haben geantwortet. Wir sind ruhig geblieben, haben die Physis angenommen und unsere Plays gemacht. Das war beeindruckend und zeigt einmal mehr den Charakter dieses Teams und die Entwicklung der letzten Wochen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RG1ZTi9vZ3hZMmJlN1hPUTE2Zkt0UE0vUVBnaTU5eUJDcmZaV2U3cnZyVT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague - 24. SpieltagFreitag, 23.01.2026Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce SK -Baskonia Vitoria GasteizAb 19.45 Uhr: Partizan Belgrad - Hapoel Tel AvivAb 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Roter Stern Belgrad, ASVEL Villeurbanne Lyon - FC Barcelona25. SpieltagDienstag, 27.01.2026Ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Real MadridDonnerstag, 29.01.2026Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Anadolu Efes IstanbulAb 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern MünchenAb 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - FC BarcelonaAb 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Partizan BelgradAb 20.30 Uhr: Valencia Basket - Maccabi Tel AvivFreitag, 30.01.2026Ab 19.15 Uhr: AS Monaco - Virtus BolognaAb 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Dubai Basketball, ASVEL Villeurbanne - PanathinaikosAthenAb 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris KaunasEurocup - 16. SpieltagDienstag, 27.01.2026Ab 18.20 Uhr: Turk Telekom Ankara - Lietkabelis PanevezysAb 18.45 Uhr: Buducnost VOLI Podgorica - NINERS ChemnitzAb 18.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Besiktas IstanbulMittwoch, 28.01.2026Ab 17.50 Uhr: Bahcesehir College Istanbul- Aris ThessalonikiAb 18.20 Uhr: Neptunas Klaipeda - Hapoel JerusalemAb 19.15 Uhr: Panionios Athen - London LionsAb 20.20 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Slask WroclawAb 20.35 Uhr: Cosea JL Bourg-en-Bresse - ratiopharm ulmAb 18.20 Uhr: Umana Reyer Venice -Cedevita Olympia LjubljanaAb 19.15 Uhr: BAXI Manresa - U-BT Cluj-NapocaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6202139