© Foto: Matthias Oesterle - ZUMA Press WireGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Jahreszahlen Konjunkturdaten Japan: BoJ, Zinsentscheid 01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 1/26 00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 12/25 01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste
