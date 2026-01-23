© Foto: CFOTO - CFOTOAlibaba zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit dem geplanten IPO der Chip-Sparte T-Head, Fortschritten bei KI-Produkten und einem überraschenden Einstieg in die Kernenergie schärft der Konzern sein Profil als KI-Player! Alibaba liefert zu Jahresbeginn gute Nachrichten am Fließband. Der neueste Coup: Die Chinesen bereiteten den Börsengang seiner Chip-Sparte T-Head vor, wie Bloomberg berichtet. Damit folgt Alibaba dem Beispiel von Baidu, das seine Chip-Tochter Kunlunxin ebenfalls für den Kapitalmarkt fit macht. Geplant ist zunächst eine Umstrukturierung von T-Head in eine eigenständige Gesellschaft, an der auch Mitarbeiter beteiligt werden sollen. Erst danach will Alibaba prüfen, wann und in …Den vollständigen Artikel lesen
