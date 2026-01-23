Die Weichen für die Wasserstoff-Revolution stehen auf Grün. Nach der Konsolidierung 2025 treiben klare Regularien, bahnbrechende Produktionstechnologien wie SMRs und völlig neue Nachfragequellen, von KI-Rechenzentren bis zum Schwerlastverkehr, den Markt in eine profitable Wachstumsphase. Diese Dynamik positioniert jetzt Pioniere an der Wertschöpfungskette für außergewöhnliche Chancen. Wir analysieren die aussichtsreichen Strategien von Plug Power, First Hydrogen und Nel ASA.Den vollständigen Artikel lesen ...
