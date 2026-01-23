Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

23. Januar 2026 - 06:30 Uhr

Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG hat Marc Hundsdorf zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Marc Hundsdorf tritt seine Position am 1. März 2026 an und folgt damit auf Thomas Erne, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



Marc Hundsdorf verfügt über langjährige Führungserfahrung als CFO und CEO in verschiedenen Unternehmen der Automobilzuliefererindustrie. Er führte den Reisemobilhersteller Knaus Tabbert als CFO erfolgreich an die Börse. Marc Hundsdorf arbeitete zuletzt als CFO für den Batteriekonzern VARTA und war dort massgeblich an der Neufinanzierung des Unternehmens beteiligt. Marc Hundsdorf ist 57 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und hat Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften studiert.



Feintool-Verwaltungsratspräsident Norbert Indlekofer: «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Marc Hundsdorf dank seiner Erfahrung im Automobil- und Industriesektor die richtige Wahl für die finanzielle Führung des Unternehmens getroffen zu haben und wünscht ihm einen guten Start. Der Verwaltungsrat dankt Thomas Erne ausdrücklich für sein Engagement und die geleistete Arbeit für die Feintool-Gruppe. Er hat das Unternehmen in einer herausfordernden Phase massgeblich mitgeprägt und dessen Weiterentwicklung nachhaltig vorangetrieben.»





Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.



Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.



Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100 Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

