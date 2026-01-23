EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
23. Januar 2026
BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2025
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht über folgendes:
Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von rund CHF 578 Mio. aus (Gewinn von CHF 76 Mio. im Vorjahr). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
Die Berichterstattung zum Portfolio und der vollständige Geschäftsbericht wird am 20. Februar 2026 veröffentlicht.
