Im Schlussquartal 2025 hat die Schweizer Biotechgesellschaft BB Biotech einige Veränderungen am Portfolio vorgenommen. Bereits kurz nach dem Kauf wurde bei zwei Werten bereits eine Übernahme angekündigt: bei Amicus Therapeutics und Avidity Biosciences. Bei anderen Werten stehen im laufenden Jahr wichtige News an.Käufe wurden im vierten Quartal auch bei Nuvalent, Krystal Biotech, Jade Biosciences, Maze Therapeutics und Tango Therapeutics getätigt. Der Fokus liegt klar auf klinisch differenzierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
