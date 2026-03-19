EQS-News: BB BIOTECH AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Medienmitteilung vom 19. März 2026
Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie
An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG von heute haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.
Die Aktionäre stimmten einer Dividendenausschüttung von CHF 2.25 brutto pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt am 25. März 2026 mit Stichtag vom 24. März 2026 und Ex-Dividendendatum vom 23. März 2026.
Die Aktionäre haben die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Thomas von Planta (Präsident), Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen, Laura Hamill, Dr. Pearl Huang und Camilla Soenderby für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.
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Unternehmensprofil
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|EQS News ID:
|2294558
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