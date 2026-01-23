Anzeige / Werbung

Donald, Donald, Donald! Was soll man da noch sagen? Der jüngste Konflikt um Grönland sorgt an den Märkten für deutliche Unruhe, vor allem im Rüstungs- und Rohstoffsektor.

Die fühlbaren Spannungen zwischen den Großmächten um Einfluss und Ressourcen lassen Defense-Aktien horrend schwanken und verstärken den mentalen Druck auf die Sicherung kritischer Metalle. Wie heiße Kartoffeln fühlen sich viele Aktien an, andere zeigen hinter den kurzfristigen Kursbewegungen jedoch einen tieferen und soliden Aufwärtstrend: Der Wettlauf um strategische Rohstoffe ist längst zu einem geopolitischen Schachspiel geworden. Der US-Akteur fühlt sich wie die Dame mit Dreifachleben auf dem Schachbrett und macht alle anderen Mitspieler zu gefügigen Bauern. Doch vorgestern dann die große Rochade und der ganze Nebel klarte kurzfristig auf. Risikobewusste Investoren sollten sich jetzt Rohstoff-Aktien wie Antimony Resources näher anschauen. Denn hier tobt der Polar-Bär!



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Die stille Rohstoff-Revolution: Warum Antimon jetzt explodiert

Antimon hat sich in den letzten Jahren von einem kaum beachteten Metall zu einem strategisch unverzichtbaren Rohstoff entwickelt. Es wird in Verteidigung, Elektronik, Halbleitern, Batterien, Flammschutzmitteln und Speziallegierungen eingesetzt und ist nur schwer substituierbar. Über 70% der weltweiten Förderung stammen aus China, ergänzt durch Lieferungen aus politisch volatilen Regionen, wodurch westliche Industrien durch fehlende Eigenproduktion stark abhängig geworden sind. Die chinesischen Exportkontrollen seit Herbst 2024 haben diese Abhängigkeit deutlich aufgezeigt und die Versorgungssicherheit für Nordamerika und Europa extrem in Frage gestellt. Nun steigt auch noch die Nachfrage durch wachsende Verteidigungsausgaben explosiv. Auch Sensorik-Lösungen, Rechenzentren und E-Mobilität, stehen wegen strukturellem Angebotsdefizit Schlange. In diesem Umfeld positioniert sich Antimony Resources mit dem bekannten Bald-Hill-Projekt in New Brunswick als verlässliche, geopolitisch stabile Quelle. Mittelfristig adressiert wird eine der größten Versorgungslücken im kritischen Rohstoffsektor. Schockierend, aber für Investoren nutzbar!

Bald Hill: Nordamerikas Goldgrube für Antimon

Das Bald-Hill-Projekt zeigt eine beeindruckende geologische Basis. Bereits historisch bekannte Lagerstätten wurden durch moderne Bohrkampagnen bestätigt und deutlich erweitert. Die sogenannte Main Zone erstreckt sich über mehr als 700?Meter Länge und über 400?Meter Tiefe, mit durchschnittlichen Gehalten von 3 bis 4% Antimon, während einzelne Abschnitte Spitzenwerte von über 20% aufweisen. Ergänzend wurden die südliche Bald-Hill-South- und die westliche Marcus-Zone entdeckt, sie bieten weiteres Potenzial für die Ressourcenerweiterung. Insgesamt liegt das konzeptionelle Potenzial bei rund 2,7?Mio.t Gestein, was 81.000 bis 108.000?t enthaltenem Antimon entspricht. Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen lassen höchstwahrscheinlich auf eine mögliche Erhöhung der Gehalte auf 4 bis 5% schließen. Ein in Kanada üblicher NI?43-101-konformer technischer Bericht wird für Ende 2026 bis ins Frühjahr 2027 erwartet, was den nächsten entscheidenden Meilenstein für die Bewertung der Ressource darstellt. Hier bewegt sich was!

2026er Explorationspläne beflügeln den Wachstumskurs

Für das laufende Jahr hat Antimony Resources konkrete Pläne vorgestellt, die das Potenzial von Bald Hill weiter ausschöpfen sollen. Im Fokus stehen 10.000?Meter Definitions-Bohrungen, um die Main Zone nach Norden, Süden und in die Tiefe detailliert zu erfassen. Ziel ist es, eine Bohrdichte zu erreichen, die eine erste offizielle Mineralressource ermöglicht. Parallel dazu werden die neu entdeckten Zonen Bald-Hill-South und Marcus-Zone systematisch untersucht, einschließlich Trenching, Mapping und Bodenproben. Letztere Entdeckung, die Marcus-Zone, zeigte massive bis halbmassive stibnit-haltige Mineralisierungen und erweitert das bekannte System deutlich.

CEO Jim Atkinson betont, dass bisher über 13.800?Meter Bohrungen durchgeführt wurden, wodurch das geologische Verständnis stark verbessert wurde. Die 3D-Modelle werden laufend aktualisiert, um die nächsten Bohrungen zu optimieren. Außerdem laufen bereits Vorbereitungen für die Umweltprüfung und weitere Genehmigungen, sodass der Weg zur Ressourcenberechnung und zur späteren Produktion geebnet wird.

Vollgas in der Umsetzung: Bald Hill als strategischer Gamechanger

Die Finanzierung für das gesamte Programm ist durch die jüngsten Maßnahmen vollständig gesichert. Mit einer Kapitalaufnahme von 9,4?Mio.CAD sind die nächsten operativen Explorationsschritte gesichert. In Kombination mit dem geopolitischen Rückenwind, insbesondere den Bestrebungen der USA, strategische Rohstoffe lokal zu sichern, koste es was es wolle, eröffnet sich ein einmaliges Zeitfenster für schnelle Investoren. Denn relativ kurzfristig könnte Bald Hill die nordamerikanische Antimonversorgung sichern, der Eintritt von strategischen US-Investoren könnte die Bewertung massiv beschleunigen. Bei einem aktuellen Kurs von etwa 0,70?CAD ist das Unternehmen auf dem Sprung in eine neue Bewertungsdimension, getragen von erstklassiger Geologie, strategischem Timing und konsequenter Umsetzung. Der steile Aufstieg der Almonty-Aktie zeigt, wie es innerhalb von nur 12 Monaten zu einer Verzwanzigfachung kommen kann! Die Zeit drängt…

Die Aktie von Antimony Resources kann seit einigen Monaten wahrlich begeistern. Denn mit der klaren Überwindung der Zone 0,25 bis 0,40 CAD ist der Weg nun technisch frei für eine Neubewertung in Richtung 1,50 CAD. Quelle: LSEG vom 22.01.2026

Da wurde Grönland nochmal elegant umschifft. Hatten schon viele die US-Flugzeugträger auf dem Weg in die Arktis gesehen, so lichtete Präsident Donald Trump vorgestern seine Pläne mit der Eisinsel im Polarmeer. Es geht ihm um die Sicherung der Ressourcen und eine militärische Abschirmung gegenüber Russland und China. Entfacht ist damit natürlich wieder der Kampf um kritische Metalle. Antimony Resources ist in diesem Sektor bestens positioniert, denn man bietet auf Sicht jede Menge knappes Antimon und ist nur mit 69 Mio. CAD bewertet. Spekulativ höchst spannend!

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014