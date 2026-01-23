© Foto: Muhammed Selim Korkutata - AnadoluIntel überrascht mit starken Q4-Zahlen, doch die schwache Prognose für das erste Quartal 2026 und Produktionssorgen lassen die Aktie nachbörslich um 13 Prozent fallen. Was ist da los? Die Hintergründe.Nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal am Donnerstagabend musste Intel einen dramatischen Kursrückgang seiner Aktie hinnehmen. Zwar übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Wall Street, doch die schwache Prognose für das erste Quartal 2026 sorgte für große Sorge bei den Anlegern. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq verlor die Aktie zeitweise bis zu 13 Prozent an Wert. Intel meldete für das vierte Quartal zwar einen Gewinn von 15 Cent je Aktie und übertraf damit …Den vollständigen Artikel lesen
