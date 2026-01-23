Washington - Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als Eigentümer der populären Video-App behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS. Auf den Betrieb von Tiktok ausserhalb der USA hat das Geschehen keine Auswirkungen. Die Zukunft von Tiktok in den USA scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
