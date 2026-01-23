Intel hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, wurde an der Börse jedoch für den verhaltenen Ausblick abgestraft. Zwar lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 15 Cent deutlich über den Prognosen, auch der Umsatz fiel höher aus als gedacht. Für das laufende Quartal stellt der Konzern jedoch lediglich Erlöse zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden Dollar sowie ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht. Die Aktie geriet daraufhin im nachbörslichen Handel massiv unter Druck. Sie verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär