BASF liefert schwache Zahlen. Der Cashflow überzeugt zwar - aber die Aktie fällt. Gleichzeitig warnt die Branche vor einem möglichen Kollaps. Für Anleger steigt das Risiko im Chemiesektor spürbar.BASF hat für 2025 vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die am Markt als "nicht wirklich überraschend" gelten, aber dennoch für Kursdruck sorgen. Der Chemiekonzern verfehlte seine eigene EBITDA-Prognose leicht und weist ein insgesamt schwieriges Jahr aus, das von Preisdruck, schwacher Nachfrage, negativen Währungseffekten und höheren Restrukturierungskosten geprägt war. Die Aktie fällt vorbörslich bei Lang & Schwarz um 3,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 7,2 Milliarden Euro im …
