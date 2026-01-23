Wissenschaftler sollen an zwei Standorten neue Wasserstofftechnologien und deren Systemintegration erforschen. Dabei nehmen sie die gesamte Wertschöpfungskette samt Power-to-X-Technologien in den Blick. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Ammoniak als Speichermedium für Wasserstoff. Die Universität Stuttgart hat ihre neue Wasserstoff-Forschungseinrichtung namens WAVE-H2 eingeweiht. Kernstandort ist der Uni-Campus Vaihingen, dort erfolgen die experimentellen Arbeiten. Weitere Einrichtungen sollen im Sommer dieses Jahres in Freudenstadt hinzukommen. An diesem Standort wollen die Forscher ihre Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland