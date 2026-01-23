Die Aktie von BASF steht am Freitag unter Druck. Hintergrund sind die neuen gemeldeten Zahlen. Das müssen Aktionäre jetzt wissen: Schlechte Zahlen gemeldet Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der DAX-Konzern BASF seine Zahlen vorgelegt. Diese fielen wesentlich schwächer aus als erwartet. Konkret meldete das Unternehmen ein EBITDA von 6,6 Milliarden €, nachdem das Management zuvor eine Spanne von 6,7 Milliarden € bis 7,1 Milliarden € in Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
