Der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Rheinischen Revier kommt nach Darstellung der NRW-Landesregierung schneller voran als mit dem Gigawattpakt zwischen Land, Kommunen, Unternehmen und Projektträgern geplant. Knapp vier Jahre nach dem Start des Gigawattpakts sind nach Angaben des nordrhein-westfälischen Wirtschaftministeriums bereits 4,4 Gigawatt installierte Leistung an Erneuerbare-Energie-Anlagen in Betrieb. Damit habe sich die installierte Leistung seit Ende 2020 nahezu verdoppelt - und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
