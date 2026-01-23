US-Präsident Donald Trump hat JPMorgan sowie CEO Jamie Dimon auf mindestens 5 Milliarden US-Dollar verklagt. Grund: Die Bank habe aus politischen Motiven seine Konten und die seiner Unternehmen geschlossen.Die am Donnerstag eingereichte Klage wirft der Großbank Rufschädigung sowie die Verletzung des impliziten Vertrauens auf. In der Klage wird Dimon zudem vorgeworfen, gegen Floridas Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen zu haben. JPMorgan bestreitet die Vorwürfe und betont, dass Konten nicht aus politischen oder religiösen Gründen geschlossen werden. Trump hat JPMorgan in der Vergangenheit wiederholt kritisiert und behauptet, dass Banken wie JPMorgan Finanzdienstleistungen aus …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE