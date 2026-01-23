Hannover (www.anleihencheck.de) - Aus den gestern veröffentlichten Protokollen der letzten EZB-Ratssitzung geht hervor, dass ungeachtet der zunehmenden geopolitischen Spannungen für die Europäische Zentralbank derzeit kein Handlungsdruck beim Zinskurs besteht, so die Analysten der Nord LB.Insgesamt würden die Inflationsaussichten unsicherer als üblich bleiben, deshalb seien mögliche Inflations- und Wachstumsschocks in beide Richtungen weiter gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
