Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Ab sofort ist am Markt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000CZ457U8/ WKN CZ457U) der Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) mit Laufzeit bis zum 15. Januar 2036 handelbar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe starte mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro und sei für Anleger ab 1.000 Euro Mindestbetrag zeichnungsfähig. Investoren würden eine feste Verzinsung von 3,125% pro Jahr erhalten, die jeweils am 15. Januar ausgezahlt werde. Bei einem aktuellen Kurs von 99,36% ergebe sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von 3,20%. Die Commerzbank sei von S&P Global mit A+ bewertet, Moody's vergebe ein Aa3-Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.01.2026) (23.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
