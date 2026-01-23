Ab sofort können Kunden des Hannoveraner Energiedienstleisters Enercity mit der "easyGo"-App an rund 900 öffentlichen AC-Ladepunkten von Enercity in Deutschland von dynamischen Preisen profitieren, indem der Ladevorgang gemäß den Wünschen der Kunden automatisch zum günstigsten Zeitpunkt gestartet wird - aber nur in einem speziellen Tarif. Laut Enercity können pro Ladevorgang bis zu 1,50 Euro eingespart werden. Voraussetzung zum Nutzen der neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net