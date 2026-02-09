Die EnBW übernimmt die Administration der Smart-Meter im Netz von Enercity. So werden PV-Anlagen, Wärmepumpen und Wallboxen in der Region Hannover steuerbar. Die Enercity Netz und die EnBW Utility Services haben den mengenmäßig größten Wechsel eines Gateway'Administrators (GWA) für intelligente Stromzähler (Smart-Meter) in Deutschland vollzogen. Wie beide Unternehmen mitteilten, geht es um den Wechsel von fast 21.000 intelligenten Messsystemen und mehr als 13.000 Smart'Meter'Gateways ...Den vollständigen Artikel lesen ...
