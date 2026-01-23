Die zunehmenden Risiken im Nahen Osten vor dem Wochenende könnten die Stimmung im Verteidigungssektor verbessern, wobei RENK aufgrund seiner Exponierung gegenüber israelischen Plattformen und MRO besonders empfindlich reagieren dürfte. Gleichzeitig sind Bedenken hinsichtlich des CSG-IPO weitgehend übertrieben. RENK hat keine direkte Exponierung und sollte nicht als Proxy für CSG betrachtet werden, was das potenzielle Abwärtsrisiko durch Spillover-Effekte des IPO begrenzt. Nach unserer Herabstufung auf VERKAUF in der letzten Woche hat RENK um rund 12% korrigiert und bewegt sich wieder im HOLD-Bereich. Mit einem EV/EBITDA von 18,7 für 2026E ist die Aktie zwar weiterhin nicht günstig, aber auch nicht länger überbewertet im Vergleich zu unserem DCF-basierten Kursziel von 53,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
© 2026 mwb research