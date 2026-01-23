Die Socomec GmbH integriert mit SoLive PRO eine neue Plattform für Datenvisualisierung in Echtzeit in seine Energiespeichersysteme. Die Lösung wird vom 10. bis 12. Februar auf der E-World in Essen im Produktbetrieb gezeigt. Datenvisualisierung in Echtzeit für verteilte EnergiespeicherSocomec hat die Monitoring-Plattform SoLive PRO in seine Energiespeichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen integriert. Betreiber können damit alle installierten Systeme zentral überwachen - auch standortübergreifend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver