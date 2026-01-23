Zürich - Alle Fintech-, Insurtech- und Blockchain-Startups mit Schweizer Hintergrund können sich seit dem 19. Januar wieder für die prestigeträchtigen Swiss FinTech Awards bewerben. Startups profitieren von Netzwerk, Kundenkontakt und Preisgeld. Die Swiss FinTech Awards fördern Schweizer Finanzinnovatoren und leisten einen Beitrag zur Innovationskraft des Schweizer Finanzplatzes. Diese wichtigste Auszeichnung der Branche würdigt herausragende Fintech-, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
