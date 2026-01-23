Anleger, die gerne bei IPOs mitmachen, werden sich den Freitag im Kalender vermerkt haben. Heute findet mit der Czechoslovak Group (CSG) nämlich der größte Börsengang eines Rüstungsunternehmens aller Zeiten statt. Wer ist dieses in Deutschland weitgehend unbekannte Unternehmen, wie sehen die Details des IPOs aus und ist die CSG-Aktie ein Investment wert? Größter Börsengang der Rüstungsindustrie Zuerst zu den Details des Börsengangs der Czechoslovak ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de