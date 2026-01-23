Die Carl Zeiss Meditec-Aktie war gestern mit einem Verlust von rund -17% der größte Verlierer im MDAX. Auch am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 29,30 €. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Ertrag massiv eingebrochen Nachdem das letzte Geschäftsjahr bereits schwach ausgefallen war, setzte sich dieser Trend auch im ersten Quartal fort; hiervon sind die vorläufigen Quartalszahlen vom 22. Januar geprägt. Das operative EBITA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
