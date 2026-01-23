FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 420 (380) PENCE - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 640 (595) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS JAMES FISHER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 615 PENCE - CITIGROUP RAISES WICKES PRICE TARGET TO 227 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - DAVY CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RAISES PRICE TARGET AUF 3000 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 255 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1029 (1158) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EVOKE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 35 (108) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 390 (433) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RANK GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 104 (163) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 570 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 730 (660) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1140 (1120) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 510 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2790 (2450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 327 (317) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 710 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 590 (570) PENCE - JEFFERIES RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DOWLAIS PRICE TARGET TO 93,70 (77,60) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1410 (1260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3220 (2610) PENCE - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1320 (1190) PENCE - 'HOLD' - JPM RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1055 (1075) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 220 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SOUTH32 TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 250 (205) PENCE - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 555 (510) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News