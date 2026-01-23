Der globale Solarmarkt startet mit spürbaren Verwerfungen ins Jahr 2026. Insbesondere die angekündigte Streichung chinesischer Exportrabatte treibt die Modulpreise deutlich stärker nach oben als von vielen Marktteilnehmern erwartet - mit potenziell gravierenden Folgen für Projekte in Europa. Marktkommentar von Martin Schachinger. Ruhiger Jahresausklang, abrupter StimmungswechselIch möchte das neue Solarjahr mit einem kleinen Ausblick beginnen. Vorab schon sei gesagt: es ist bereits ein Jahr der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
