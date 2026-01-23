EQS-Ad-hoc: hep global GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen
Die Überprüfung umfasst die Bewertung der aktuellen Marktbedingungen, potenzieller Refinanzierungsalternativen und anderer proaktiver Maßnahmen zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Unternehmens. Im Rahmen dieses Prozesses werden die Berater in einen Dialog mit potenziellen Kapitalgebern treten.
