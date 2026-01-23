EQS-News: hep global GmbH
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
hep global GmbH mit sehr gutem Geschäftsjahr 2025
Signifikant verbessert werden konnte die Ertragskraft im Geschäftsjahr 2025. So erzielte der hep global-Konzern 2025 ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 12,7 Mio. Euro, das damit deutlich über dem Vorjahreswert von -4,8 Mio. Euro und am oberen Ende der Prognosespanne von 5 bis 15 Mio. Euro lag. Wie in den vergangenen Jahren erwirtschaftete der hep global-Konzern den Großteil seiner Gesamtjahreserlöse und -erträge in der zweiten Jahreshälfte, da Projektentwicklungen und -verkäufe üblicherweise im Zeitraum von Juli bis Dezember abgeschlossen werden. Die daraus resultierende operative Trendumkehr, die vor allem auf zusätzlichen Projektverkäufen und Fortschritten bei der Umsetzung laufender Projekte in Europa basierte, führte auf Zwölfmonatssicht zu einer signifikant verbesserten Ertragsentwicklung. Unter Berücksichtigung einmaliger, nicht nachhaltiger negativer Sondereffekte in Höhe von 5,5 Mio. Euro (Währungseffekte und nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen) ergibt sich ein bereinigtes EBIT von 18,3 Mio. Euro.
Vor dem Hintergrund der gut gefüllten Projektpipeline und der weiter fortschreitenden Umsetzung laufender Vorhaben erwartet hep global auch für das Geschäftsjahr 2026 und die Folgejahre eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2026 ist ein Konzern-Umsatz von rd. 90 Mio. Euro geplant, für 2027 soll sich dieser auf rd. 80 Mio. Euro belaufen. Auf dieser Grundlage wird ein Anstieg der flüssigen Mittel von ca. 0,4 Mio. Euro in 2025 auf 30 bis 40 Mio. Euro in 2026 erwartet. Das EBIT soll von rd. 25 bis 30 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2026 auf rd. 40 bis 45 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2027 ansteigen. Um die sich ergebenden Wachstumschancen bestmöglich zu nutzen und die finanzielle Flexibilität langfristig zu stärken, prüft das Unternehmen, wie heute per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, derzeit verschiedene Optionen zur zukünftigen Finanzierung. Dazu hat die hep global GmbH die Investmentbanken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt.
23.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3JV5, DE000A351488
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2265208
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2265208 23.01.2026 CET/CEST