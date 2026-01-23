Die drei Batteriespeicher-Projekte mit einer Leistung von insgesamt 23 Megawatt und 55 Megawattstunden Kapazität befinden sich in Niedersachsen. Kontek Energy und Maxxen Energy haben mit Terralayr eine strategische Partnerschaft für die Realisierung von großen Batteriespeichern in Deutschland vereinbart. Konkret geht es um drei Projekt in Niedersachsen, für die Maxxen Energy die Hardware liefert und Kontek Energy die technische Umsetzung und das Projektmanagement übernimmt, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Insgesamt verfügen die Batteriespeicher über eine Leistung von etwa 23 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
