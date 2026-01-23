Die AUTO1 Group dürfte solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 berichten, nachdem im Laufe der ersten neun Monate des Jahres eine starke Entwicklung zu verzeichnen war. Der Konsens erwartet etwa 216.000 verkauften Fahrzeugen, Umsätze von ca. 2,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 45 Millionen Euro. Unsere Schätzungen gehen von einem Volumen von etwa 205.000 Fahrzeugen und einem bereinigten EBITDA von 41-42 Millionen Euro aus. Die Marktbedingungen dürften unterstützt haben, da die Preise für Gebrauchtwagen nur eine moderate saisonale Abschwächung zeigten. Mit einem adjustierten EBITDA von 152 Millionen Euro für die ersten neun Monate scheint das Unternehmen gut positioniert zu sein, um den oberen Rand der aktualisierten FY25-Guidance zu erreichen. Unser Kursziel und das Rating werden beibehalten (EUR 33,00, KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
