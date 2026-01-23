Die Zurich Insurance Group hat dem britischen Spezialversicherer Beazley ein Angebot von 1.280 britischen Pence pro Aktie unterbreitet. Ziel der Zurich ist die 100%-ige Übernahme von Beazley. Doch das Unternehmen sieht darin eine Unterbewertung seines Potenzials. Bei der Beazley-Übernahme beißt die Zurich Insurance Group auf Granit. Am Montag, 19.01.2026, machte sie dem Spezialversicherer aus London für eine 100%-ige Übernahme ein Angebot für 1.280 britische Pence pro Aktie - umgerechnet und insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
