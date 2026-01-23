Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Freitag leicht nachgegeben. Nach der Erholung am Vortag nahmen die Marktteilnehmer vor dem Wochenende etwas den Fuss vom Gas und lenkten den Blick wieder auf die laufende Berichtssaison. Der EuroStoxx 50 verlor 0,59 Prozent auf 5.921,02 Punkte. Ausserhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10.140,69 Zähler. Für den Schweizer SMI ging es um 0,62 Prozent auf 13.146,27 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
