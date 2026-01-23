© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deDas Börsendebüt des tschechischen Rüstungsriesen CSG wird zum Volltreffer. Der Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition startete mit einem Kursplus von mehr als 30 Prozent.Die Aktie von Panzer- und Munitionshersteller CSG sorgt bei ihrem Debüt an der Amsterdamer Börse für Aufsehen. Am Freitagmorgen stürmte der Kurs um 32 Prozent auf 33 Euro. Damit kletterte die Marktkapitalisierung auf mehr als 30 Milliarden Euro katapultierte. Gegen Mittag notiert die Aktie bei rund 32 Euro knapp 28 Prozent im Plus. Im Rahmen des Börsengangs wurden 30 Millionen neue Aktien und bis zu 122 Millionen bestehende Aktien angeboten, einschließlich einer Option auf Mehrzuteilung, zu einem Preis von 25 …Den vollständigen Artikel lesen
