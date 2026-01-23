Kann ein vom Betreiber einer Photovoltaik- oder sonstigen EEG-Anlage gewünschtes Messkonzept vom Netzbetreiber abgelehnt werden? Oder verstößt dies gegen dessen Abnahmeverpflichtung? Diese Fragen untersucht nun die Clearingstelle EEG/KWKG. Wie können die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Photovoltaik- und anderen EEG-Anlagen messtechnisch korrekt erfasst werden? Diese Frage wird durch Eigenverbrauchskonzepte, Mieterstrom, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und etliche andere Anwendungen zunehmend kompliziert, und deshalb kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Anlagen- und Netzbetreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
