EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.htmltab-581730389
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.htmltab-581730389
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UBS AG
|Bahnhofstrasse 45
|8098 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.ubs.com
