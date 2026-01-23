Bern - In der Schweiz setzen zahlreiche Skigebiete beim Verkauf von Skitickets auf ein dynamisches Preissystem. Diese Modelle seien intransparent und würden oft dazu genutzt, um verdeckt die Preise zu erhöhen, kritisiert die Stiftung Konsumentenschutz. Einmal im Jahr nimmt der Konsumentenschutz die Preismodelle von elf Skigebieten von Arosa Lenzerheide über Engelberg Titlis, Gstaad bis Zermatt unter die Lupe. Fünf davon hätten keine Angaben zu der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab