Die Aktie von Nvidia kann im vorbörslichen US-Handel derzeit mehr als zwei Prozent zulegen. Grund für die freundliche Stimmung ist ein Bericht, dass Chinas-Tech-Konzerne Nvidia-Chips kaufen dürfen. Offenbar ist es Konzernchef Jensen Huang gelungen, sowohl in Washington als auch in Peking Bewegung in die zuletzt stark regulierten Chip-Lieferungen zu bringen.Die Beziehungen zwischen Nvidia und China erhalten neuen Schwung. Nach Informationen aus Regierungskreisen dürfen große chinesische Technologiekonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär