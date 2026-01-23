Deutliche Kursgewinne verzeichnen am Freitag die Netzwerkausrüster Ericsson und Nokia. Starke Zahlen der Schweden treiben die Aktien an. Neben einem überraschend hohen Gewinn wird zudem mehr Dividende ausgeschüttet. Die Charts sehen gut aus, mehr und macht sich die Erkenntnis breit, dass die Konzerne zu den KI-Gewinnern zählen.Im vierten Quartal hat Ericsson das bereinigte EBITA um fast ein Viertel auf 12,7 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro) gesteigert und die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
