Zürich - Der geplante Wegfall des Eigenmietwert-Regimes dürfte den Wert vieler älterer Wohnliegenschaften in der Schweiz deutlich drücken. Ab 2028 würden mit der Abschaffung auch die Unterhaltsabzüge entfallen, was Altbauten gegenüber Neubauten benachteilige, hielt die UBS in einer am Freitag verbreiteten Studie fest. In der Schweiz dürfte laut Schätzung der UBS-Ökonomen rund ein Drittel der Einfamilienhäuser und des Stockwerkeigentums einen substanziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab