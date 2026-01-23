In Deutschland ist ein neuer Markt für Momentanreserve gestartet. Erstmals können auch umrichterbasierte Anlagen und Batteriespeicher an der marktgestützten Beschaffung dieser Systemdienstleistung teilnehmen. Das neue Marktdesign eröffnet zusätzliche Erlöspotenziale - wirft aber zugleich Fragen zur tatsächlichen Wirtschaftlichkeit und zu regulatorischen Risiken auf. Seit Donnerstag (22. Januar) wird in Deutschland Momentanreserve marktlich beschafft. Dabei handelt es sich um eine Systemdienstleistung, die ohne Verzögerung dazu beiträgt, Leistungsungleichgewichte im Stromnetz auszugleichen, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland